{"_id":"626e20089e478c1e150425b8","slug":"rajasthan-corona-update-70-new-corona-positive-found-in-state","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan Corona Update: कोरोना के 70 नए केस दर्ज, एक्टिव केस का आंकड़ा 369 पर पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Sun, 01 May 2022 11:23 AM IST