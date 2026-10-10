राजस्थान: बार काउंसिल को मिला नया नेतृत्व, योगेन्द्र सिंह शक्तावत अध्यक्ष और अंजली कौशिक उपाध्यक्ष निर्वाचित

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राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर योगेन्द्र सिंह शक्तावत का निर्वाचन प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका बार काउंसिल के कामकाज, अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों और संस्था की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के संचालन में अहम होगी। वहीं, अंजली कौशिक उपाध्यक्ष के रूप में संस्था के कामकाज में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। चुनाव के परिणामों के बाद अब अधिवक्ताओं की निगाहें नए नेतृत्व की प्राथमिकताओं और आगामी कार्यों पर रहेंगी।राजस्थान बार काउंसिल राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण और विधिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संस्था प्रदेश में नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण का कार्य करती है। इसके साथ ही पंजीकृत अधिवक्ताओं के हितों का संरक्षण और उनके व्यावसायिक आचरण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी बार काउंसिल की होती है।विधिक पेशे से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी मामलों में भी बार काउंसिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिवक्ताओं के पेशेवर हितों, पंजीकरण और अनुशासन से संबंधित विषयों में संस्था की जिम्मेदारी अहम मानी जाती है। ऐसे में नए पदाधिकारियों के सामने संस्था की जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की चुनौती होगी।दूसरी ओर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता समुदाय और विधिक शिक्षा से जुड़े विषयों में अहम जिम्मेदारी संभालती है। बीसीआई देश में कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करने, विधिक पेशे से जुड़े नियमों और अधिवक्ताओं के हितों से संबंधित विषयों पर काम करती है।बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में राजेश पंवार का निर्वाचन राजस्थान के अधिवक्ता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका राज्य के वकीलों से जुड़े मुद्दों और उनके प्रतिनिधित्व के लिहाज से अहम होगी। राजस्थान बार काउंसिल के नए नेतृत्व और बीसीआई में राज्य के प्रतिनिधि के चयन के साथ अब संस्था के आगामी कामकाज पर ध्यान रहेगा।