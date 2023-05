{"_id":"644ffc5c564d34523e0ec035","slug":"pm-modi-rajasthan-abu-road-visit-and-election-public-meeting-on-may-12-2023-05-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीएम नरेंद्र मोदी 12 मई को आएंगे आबूरोड, जनता से किया वादा निभाएंगे, राजस्थान में करेंगे चुनावी शंखनाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Published by: नीरज शर्मा Updated Mon, 01 May 2023 11:22 PM IST

विस्तार

PM MODI RAJASTHAN ABU ROAD VISIT AND ELECTION PUBLIC MEETING ON MAY 12 12 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश की जनता का अभिवादन करने आबू रोड पधार रहे हैं ।जहां पर बडी संख्या में मोदी आमजन को संबोधित भी करेंगे और प्रदेश संगठन के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को आबू रोड पर बड़ी जनसभा के साथ करेंगे । इसके साथ ही बीजेपी को ही तरह चुनाव मोड पर उतर आएगी।राजस्थान के तीनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत प्रदेश कोर कमेटी के तमाम नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 महीने पहले 30 सितंबर को आबू रोड पधारे थे । कार्यक्रम में पहुंचने में देरी होने पर पीएम मोदी ने सभी से क्षमा मांगी थी और फिर सेवा में वापस आने का वादा किया था । रात 10 बजने के चलते उन्होंने कहा था कि" मेरी आत्मा कहती है कि कानून नियम का पालन करना चाहिए" । उन्होंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया और रैली को बिना माइक के संबोधित करते हुए जनता के प्यार को ब्याज समेत चुकता करने की बात कही। इसके बाद भारत माता के जयकारे लगवाते हुए घुटने के बल बैठकर तीन बार मंच से ही जनता जर्नादन को नमन किया था ।आबू रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य इलाकों को भी एक बड़ा मैसेज देंगे। नवंबर- दिसंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं । ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के इलाके में आम जनता के बीच बड़े सियासी मैसेज देंगे।