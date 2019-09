राजस्थानः किशनगढ़ में हुआ शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार, एलओसी पर हुए थे शहीद

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर शहीद हुए हेमराज जाट का पार्थिव शरीर मंगलवार को अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव किशनगढ़ पहुंचा जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के भतीजे चेतन ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग शहीद हेमराज जाट को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले हेमराज जाट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान आर्मी के कई अधिकारी और विधायक मौके पर मौजूद रहे।

Ajmer: Last rites of Army Grenadier Hemraj Jat being performed in Kishangarh. He lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Poonch sector of Jammu & Kashmir on September 1. #Rajasthan pic.twitter.com/P44dhox8Wr