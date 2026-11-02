राजस्थान: रणथंभौर में नए साल की सफारी के लिए उमड़ा उत्साह, भारतीयों से ज्यादा विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी

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बुकिंग रिपोर्ट के अनुसार खबर लिखे जाने तक करीब 46,500 पर्यटकों ने सफारी टिकट बुक कराए। इनमें 27 हजार भारतीय और 19,500 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। विदेशी पर्यटकों की यह बड़ी संख्या रणथंभौर के प्रति बढ़ते वैश्विक आकर्षण को दर्शाती है।यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, आर्मेनिया और जॉर्जिया सहित कई देशों के पर्यटकों ने सीधे रणथंभौर के आधिकारिक बुकिंग पोर्टल से टिकट बुक कराए। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के बावजूद पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई।पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया की बुकिंग के आंकड़ों में 1 जनवरी 2027 पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा। पर्यटकों में करीब 60 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। वहीं 41 से 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत रही। शेष में बच्चे और 25 वर्ष तक के युवा शामिल हैं।विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में भी कई रोचक बदलाव देखने को मिले। फ्रांस से आने वाले पर्यटकों की हिस्सेदारी में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इटली और स्विट्जरलैंड ने पर्यटकों की संख्या के मामले में कनाडा को पीछे छोड़ दिया। वहीं यूनाइटेड किंगडम पहले, अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहे।रणथंभौर में आधुनिक तकनीक के जरिए पर्यटन प्रबंधन को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, GPS डेटा और पर्यटकों के फीडबैक के माध्यम से सफारी संचालन को प्रभावी बनाने के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नए साल की एडवांस बुकिंग में मिले रिकॉर्ड रिस्पॉन्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रणथंभौर देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में अपनी खास पहचान रखता है।