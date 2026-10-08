जोधपुर: सड़क हादसे में झाड़ोल थानाधिकारी की मौत, कार में सवार कॉन्स्टेबल घायल

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हादसे की जानकारी मिलते ही चामू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक अधिकारी के शव को चामू स्थित सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं, घायल कॉन्स्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का बोनट और छत पूरी तरह टूटकर बिखर गए।चामू थानाधिकारी हनुमान बिश्नोई ने बताया कि यह हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ। प्राथमिक जांच के अनुसार, रात में सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी आंखों पर पड़ने से सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर दिखाई नहीं दिया और कार उससे टकरा गई। पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रही है।चामू थानाधिकारी ने बताया कि बुद्धराम बिश्नोई चामू के ही रहने वाले थे। दो महीने पहले ही उनका तबादला बांसवाड़ा से उदयपुर के झाड़ोल थाने में हुआ था। पुलिस दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। परिजनों की ओर से अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस आगे की जांच शुरू करेगी।