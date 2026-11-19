बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अकवान के कारण देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम बदल रहा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका के बीच राजस्थान के मौसम को लेकर भी नया अपडेट आया है। प्रदेश में फिलहाल अगले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 21 और 22 नवंबर को कुछ संभागों में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद 23 और 24 नवंबर को फिर मौसम साफ रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 नवंबर को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं, 22 नवंबर को कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में नवंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज दो दिन के लिए बदल सकता है।

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21 और 22 नवंबर को इन संभागों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 18, 19 और 20 नवंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 21 नवंबर को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। 22 नवंबर को बारिश का दायरा बढ़कर अजमेर संभाग तक पहुंचने का अनुमान है। इस दिन कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है।

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हालांकि, यह बारिश पूरे प्रदेश में नहीं होगी। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग सहित अन्य हिस्सों में फिलहाल किसी व्यापक बारिश की संभावना नहीं है। 23 और 24 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।



बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, राजस्थान में क्या होगा असर?

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अकवान के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आसपास के राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है। इसके प्रभाव से दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है। राजस्थान में हालांकि इस सिस्टम का सीधा प्रभाव पड़ने के संकेत नहीं हैं। प्रदेश में 21 और 22 नवंबर को संभावित बारिश को लेकर स्थानीय मौसम परिस्थितियों और मौसमी सिस्टम की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इससे सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा। बुधवार को चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिन में धूप के कारण कई शहरों में गर्मी बनी हुई है, लेकिन रात में ठंडक महसूस होने लगी है।

कुल मिलाकर राजस्थान में नवंबर का आखिरी पखवाड़ा मौसम के लिहाज से उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। 21 और 22 नवंबर को कुछ संभागों में बारिश के बाद मौसम फिर शुष्क होने का अनुमान है। वहीं, तापमान में गिरावट के चलते प्रदेश में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा।