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राजस्थान पंचायत चुनाव: 3626 गांवों में किसकी बनी सरकार? देर रात तक नतीजे, गजेंद्र सिंह शेखावत की सास की जीत

Sat, 31 Oct 2026 09:27 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 31 Oct 2026 09:27 AM IST
सार

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ। शुक्रवार शाम मतदान समाप्त होने के बाद देर रात तक मतगणना चली। नागौर जिले की दधवाड़ा ग्राम पंचायत में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास सुरज्ञान कंवर ने सरपंच पद का चुनाव 737 वोटों से जीत लिया।

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केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नतीजे सामने आ गए हैं। प्रदेश के 22 जिलों की 3626 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान कराया गया। मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। जैसे-जैसे नतीजे घोषित हुए, गांवों में चुनावी तस्वीर साफ होती गई। इस बीच नागौर जिले की दधवाड़ा ग्राम पंचायत का परिणाम भी चर्चा में रहा। यहां केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास सुरज्ञान कंवर ने सरपंच पद का चुनाव 737 वोटों के अंतर से जीत लिया।

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दधवाड़ा में सुरज्ञान कंवर ने 737 वोटों से दर्ज की जीत

नागौर जिले की मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली दधवाड़ा ग्राम पंचायत में सुरज्ञान कंवर ने सरपंच पद पर जीत हासिल की। वह केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 737 वोटों से हराया। नतीजा घोषित होने के बाद दधवाड़ा का चुनाव परिणाम प्रदेश के प्रमुख पंचायत चुनाव नतीजों में शामिल हो गया।

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3626 ग्राम पंचायतों में हुआ मतदान

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 22 जिलों की 124 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली 3626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए चुनाव कराया गया। सरपंच पद के लिए कुल 21,839 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं, 45 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे।

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मतदान के बाद देर रात तक चली मतगणना

दूसरे चरण के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू कर दी गई। देर रात तक अलग-अलग पंचायतों के नतीजे घोषित होते रहे। इस दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजरें मतगणना पर टिकी रहीं। परिणाम सामने आने के साथ ही गांवों में कहीं जीत का जश्न दिखा तो कहीं हार के बाद चुनावी चर्चाएं होती रहीं।

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