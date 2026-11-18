राजस्थान हाईकोर्ट ने जामिया हिदाया ट्रस्ट की वक्फ जमीनों को फर्जी दस्तावेज के जरिये बेचने के गंभीर मामले में आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने इस मामले में दायर तीन अलग-अलग जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति उमा शंकर व्यास की एकल पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरोपी नासिर खान और मसरूर अहमद को राहत देने से साफ इन्कार कर दिया।

फर्जी दस्तावेज से बेची जमीन

यह पूरा मामला राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाने में दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने आपस में सांठगांठ करके जामिया हिदाया ट्रस्ट की बहुमूल्य वक्फ जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें अवैध तरीके से बेच दिया। सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने अदालत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने फर्जीवाड़े के तथ्यों को रखते हुए आरोपियों को जमानत न देने की दलील दी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दीं।

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छह महीने से फरार इनामी आरोपी

धोखाधड़ी के इस मामले में नामांकित मुख्य आरोपी नासिर खान पिछले करीब छह महीने से लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर और फरार चल रहा है। पुलिस विभाग ने उस पर 25 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित कर रखा है। परिवादी पक्ष ने आरोपी की लंबे समय से जारी फरारी पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी त्वरित गिरफ्तारी के लिए एक विशेष पुलिस टीम के गठन की जोरदार मांग की है। हाईकोर्ट से तीनों जमानत याचिकाएं खारिज हो जाने के बाद अब पुलिस की अग्रिम कार्रवाई और फरार इनामी आरोपी नासिर खान को दबोचने की भावी रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हैं।