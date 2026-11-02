जयपुर : पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत मामले में सीनियर पर एफआईआर

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छात्रा ब्लू वेव्स लॉजिस्टिक प्रा. लि. नामक कंपनी में अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। इसी दौरान वह कंपनी के सीनियर योगेश मोटियानी के संपर्क में आई थी। आरोप है कि योगेश ने छात्रा को झूठे वादों और प्रलोभनों में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाए और धोखे से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपी उस वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। वह छात्रा पर बार-बार संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिससे छात्रा गहरे मानसिक तनाव में थी।परिजनों के अनुसार, 29 अक्तूबर को छात्रा ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को आरोपी की ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना के बारे में बताया था। तब परिजनों ने उसे दिलासा दिया और आरोपी का फोन न उठाने की सलाह दी। इसके बाद 31 अक्तूबर को छात्रा परीक्षा देने के लिए पूर्णिमा यूनिवर्सिटी पहुंची थी। आरोप है कि उसी दिन आरोपी ने फोन करके छात्रा को फिर धमकाया और वीडियो वायरल करने की बात कहकर प्रताड़ित किया।31 अक्तूबर को ही परिसर की छठी मंजिल से गिरने के कारण छात्रा की मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद परिजनों ने कंपनी के सीनियर योगेश मोटियानी के अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। परिवार ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही और उपेक्षा का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोपी योगेश और मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिवदासपुरा थाना पुलिस अब दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सभी आरोपों की गहराई से पड़ताल कर रही है।