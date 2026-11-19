राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्य होने के नाते राजस्थान की सुरक्षा स्थिति और हाल की गतिविधियों की जानकारी गृह मंत्री को दी।

रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट मामले की दी जानकारी

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़-सूरतगढ़ (रामसिंहपुर) रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट मामले में राजस्थान एटीएस की कार्रवाई का ब्योरा साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान एटीएस ने इस मामले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए पंजाब से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कामकाज, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और हाल ही में हुए निकाय एवं पंचायत चुनावों में संगठन तथा नेताओं की भूमिका से जुड़ी रिपोर्ट भी अमित शाह को सौंपी।

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जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं पर भी चर्चा

दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की। इस बैठक में प्रदेश में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौते के तहत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी।

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शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन पर जताया शोक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी माताजी काशी बाई के निधन पर दुख जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।