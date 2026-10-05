राजस्थान: हाईटेंशन लाइन से नौ किलोमीटर तार चोरी का खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के आरोपी गिरफ्तार

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गुलाबपुरा के थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि चोरी की यह वारदात सोनियाणा गांव के पास हुई थी। गांव के निकट टावर संख्या 70/0 से 71/0 के बीच लगभग 4,833 मीटर लंबी हाईटेंशन लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान 28 सितंबर को परियोजना के सहायक प्रबंधक प्रभु महतो पुत्र क्लोकी महतो ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि टावर से संबंधित एल्युमिनियम के कीमती तार और लोहे के अन्य उपकरण अज्ञात चोर चुरा ले गए हैं।मामला दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सभी संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। लगभग 1,000 किलोमीटर तक के मार्ग की सघन जांच के बाद पुलिस को चोरी में प्रयुक्त ट्रक की जानकारी मिली। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग दिए। चालक से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने चोरी के तार खरीदने वाले आरोपियों का पता लगाकर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने करोड़ों रुपये के तार चोरी के इस मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में पहला साबिर हुसैन (42) पुत्र भिखारी हुसैन मंसूरी है, जो गली नंबर 9, सूरत नगर फेस-2, गुरुग्राम, हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी दिलशाद (44) पुत्र बच्चन मंसूरी है, जो आजाद कॉलोनी, गढ़े वाली मस्जिद के पास, थाना लोनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का निवासी है। तीसरा आरोपी माणिकचंद (40) पुत्र बृजनंदन गाढ़रिया है, जो नगला भैंस, थाना दादाबाजार, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश का निवासी है और दिल्ली में कबाड़ का गोदाम चलाता है।तकनीकी जांच और आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि इस गिरोह के बदमाश दूसरे राज्यों से आकर राजस्थान की बिजली परियोजनाओं और हाईटेंशन लाइनों को निशाना बनाते थे। आरोपी देर रात के समय मौका देखकर हाईटेंशन लाइन के तार कटर से काटते थे और उन्हें ट्रक में भरकर ले जाते थे। इसके बाद चोरी किए गए इन तारों को विभिन्न राज्यों में स्थित कबाड़ के गोदामों में बेच दिया जाता था।पुलिस की तकनीकी टीम और पुलिसकर्मियों के लगातार पीछा करने से यह गिरोह पकड़ा जा सका। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के दौरान तार चोरी की कई अन्य वारदात के सामने आने की संभावना है। फिलहाल पुलिस की टीमें गिरोह के फरार सरगना की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।