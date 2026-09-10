फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   malakhera alwar jewellery shop theft two women stole 10 gold mangalsutra six lakh cctv

अलवर: मालाखेड़ा में ज्वेलर्स की दुकान से करीब छह लाख के 10 मंगलसूत्र चोरी, ग्राहक बनकर आई दो महिलाएं

Thu, 10 Sep 2026 05:29 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 10 Sep 2026 05:29 PM IST
सार

अलवर के मालाखेड़ा में ग्राहक बनकर आईं दो महिलाएं श्री बालाजी ज्वेलर्स से करीब 6 लाख रुपये कीमत के 10 मंगलसूत्र चोरी कर फरार हो गईं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान और तलाश में जुटी है।
 

विज्ञापन
malakhera alwar jewellery shop theft two women stole 10 gold mangalsutra six lakh cctv
छह लाख के मंगलसूत्र लेकर महिलाएं फरार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलवर जिले के मालाखेड़ा कस्बे के मीणा मार्केट स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स की दुकान पर दोपहर करीब 2 बजे चोरी की घटना सामने आई। ग्राहक बनकर पहुंची दो अज्ञात महिलाएं दुकान से करीब 6 लाख रुपये कीमत के 10 मंगलसूत्र लेकर फरार हो गईं। घटना के बाद दुकान संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन


गहने देखने के बहाने दुकानदार को उलझाए रखा
दुकान संचालक के अनुसार, दोनों महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचीं और सोने के गहने देखने लगीं। इस दौरान दोनों महिलाओं ने काफी देर तक अलग-अलग गहने दिखाने के लिए कहा। इसी बीच मौका पाकर उन्होंने डिब्बे में रखे मंगलसूत्र निकाल लिए। इसके बाद भी दोनों महिलाएं कुछ देर तक गहने देखने का बहाना करती रहीं, ताकि दुकानदार को उन पर किसी तरह का शक न हो।
विज्ञापन


महिलाओं के जाने के बाद खुली चोरी की बात
कुछ देर बाद दोनों महिलाएं दुकान से चली गईं। उनके जाने के बाद जब दुकान में रखे सामान की जांच की गई तो मंगलसूत्र गायब मिले। डिब्बे में मंगलसूत्र नहीं मिलने पर दुकानदार को चोरी का पता चला। जांच करने पर सामने आया कि करीब 10 मंगलसूत्र गायब हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपये बताई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


CCTV फुटेज से तलाश में जुटी पुलिस
चोरी की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान के साथ आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की पहचान करने में जुटी है। साथ ही, उनके दुकान तक पहुंचने और वारदात के बाद वहां से जाने के रास्ते की भी जानकारी जुटाई जा रही है।


यह भी पढ़ें: धौलपुर में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या: मालगाड़ी के आगे कूदकर दी जान, दोनों की मौके पर मौत

पुलिस कर रही महिलाओं की पहचान
पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख रही है, ताकि महिलाओं के आने-जाने की दिशा और संभावित वाहन की जानकारी मिल सके। फिलहाल दोनों अज्ञात महिलाओं की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed