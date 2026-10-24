दौसा: दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, गजक भंडार से 1348 किलो सोयाबीन तेल सीज

दिवाली के त्योहार से पहले आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत विभाग की टीम ने लालसोट रोड स्थित श्रीगोविन्द गजक भंडार की निर्माण इकाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1348 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन तेल सीज किया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए मौके से विभिन्न नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई करेगा।

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