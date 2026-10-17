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Hindi News ›   Rajasthan ›   Chittorgarh Illegal Firecracker Factory 15 Quintal Gunpowder Seized Nine Arrested

चित्तौड़गढ़: अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 क्विंटल बारूद बरामद; नौ आरोपी गिरफ्तार

Sat, 17 Oct 2026 08:35 PM IST
चित्तौड़गढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्तौड़गढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्तौड़गढ़ Published by: चित्तौड़गढ़ ब्यूरो Updated Sat, 17 Oct 2026 08:35 PM IST
सार

चित्तौड़गढ़ में डीएसटी और डूंगला थाना पुलिस ने कसारना गांव से गुर्जनियां रोड पर खेत में बने मकान में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 15 क्विंटल बारूद, तैयार पटाखे और उपकरण बरामद किए हैं। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो नाबालिगों को डिटेन किया गया है।
 

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Chittorgarh Illegal Firecracker Factory 15 Quintal Gunpowder Seized Nine Arrested
बरामद किए गए पटाखे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चित्तौड़गढ़ डीएसटी और डूंगला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कसारना गांव से गुर्जनियां रोड पर खेत में बने मकान में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से करीब 15 क्विंटल बारूद, तैयार बारूदी पटाखे और पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो नाबालिगों को डिटेन किया गया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड को भी नामजद किया है।
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मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कसारना गांव से गुर्जनियां रोड पर खेत में बने एक मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए चित्तौड़गढ़ डीएसटी और डूंगला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके से बारूद और तैयार पटाखे बरामद किए।
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मकान में मिला बारूद का भारी जखीरा
पुलिस टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मकान की तलाशी ली। इस दौरान वहां भारी मात्रा में बारूद, तैयार बारूदी पटाखे और पटाखे बनाने के उपकरण मिले। पुलिस ने मौके पर पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दो नाबालिगों को डिटेन कर लिया।

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मुख्य मास्टरमाइंड को किया नामजद
पुलिस ने मामले में अवैध पटाखा फैक्ट्री के मुख्य मास्टरमाइंड और हैंडलर को नामजद किया है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
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