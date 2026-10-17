चित्तौड़गढ़: अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 क्विंटल बारूद बरामद; नौ आरोपी गिरफ्तार

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चित्तौड़गढ़ डीएसटी और डूंगला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कसारना गांव से गुर्जनियां रोड पर खेत में बने मकान में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से करीब 15 क्विंटल बारूद, तैयार बारूदी पटाखे और पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो नाबालिगों को डिटेन किया गया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड को भी नामजद किया है।