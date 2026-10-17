राजस्थान: माउंट आबू की पहाड़ी पर विराजमान मुखरी माता मंदिर, क्या है मोर-मोरनी की समाधि और गुफा से जुड़ा राज?

मंदिर परिसर में बनी गुफा और मोर-मोरनी का समाधि स्थल लोगों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। खास बात यह है कि गुफा को लेकर माउंट आबू के अधर देवी मंदिर से जुड़ी मान्यता भी प्रचलित है, हालांकि इसकी ऐतिहासिक पुष्टि होना बाकी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आबूरोड-माउंट आबू मार्ग पर तलेटी की पहाड़ी पर स्थित मुखरी माता मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता और प्राकृतिक परिवेश के कारण विशेष पहचान रखता है। आबूरोड रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर में चामुंडा माता विराजमान हैं। श्रद्धालु यहां दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की पहचान केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि परिसर में मौजूद गुफा और मोर-मोरनी का समाधि स्थल भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं।मुखरी माता मंदिर परिसर में बनी गुफा यहां की खास विशेषताओं में शामिल है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस गुफा का संबंध माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध अर्बुदा देवी यानी अधर देवी मंदिर से बताया जाता है। ऐसी जनश्रुति भी प्रचलित है कि प्राचीन समय में यह गुफा माउंट आबू की ओर जाने वाले किसी मार्ग से जुड़ी रही होगी।हालांकि, गुफा का अधर देवी मंदिर तक पहुंचना या दोनों स्थलों के बीच भूमिगत रास्ता होने की बात प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। इसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण और ऐतिहासिक साक्ष्यों की पड़ताल जरूरी है। इसके बावजूद गुफा से जुड़ी मान्यताएं मंदिर के अतीत को लेकर लोगों में उत्सुकता पैदा करती हैं।मंदिर परिसर में मोर-मोरनी का समाधि स्थल भी मौजूद है। धार्मिक आस्था से जुड़े इस स्थान को देखने के लिए यहां आने वाले लोगों में विशेष रुचि रहती है। पहाड़ी का शांत वातावरण, मंदिर की प्राचीनता और परिसर में मौजूद अलग-अलग संरचनाएं इसे क्षेत्र की धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।मुखरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं के धार्मिक और सामाजिक आयोजन करने की व्यवस्था है। इसके चलते मंदिर पूजा-अर्चना के साथ सामूहिक कार्यक्रमों और सामाजिक मेलजोल का केंद्र भी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र के लोग एकत्रित होते हैं और अपनी धार्मिक-सामाजिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं।मुखरी माता मंदिर की प्राचीनता, गुफा की संरचना और उससे जुड़ी जनश्रुतियों का व्यवस्थित अध्ययन इस स्थल के इतिहास को समझने में मदद कर सकता है। पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों के सर्वेक्षण से गुफा की वास्तविक प्रकृति और मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही, मंदिर परिसर और उससे जुड़ी स्थानीय विरासत के संरक्षण की दिशा में भी प्रयास किए जा सकते हैं।मुखरी माता मंदिर आबूरोड क्षेत्र की ऐसी धार्मिक धरोहर है, जहां आस्था के साथ इतिहास को जानने की जिज्ञासा भी जुड़ी हुई है। गुफा से जुड़ी स्थानीय मान्यताएं, मोर-मोरनी का समाधि स्थल और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों की व्यवस्था इसे विशिष्ट बनाती हैं। प्रमाण आधारित शोध से इस मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।