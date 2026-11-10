बूंदी: हथियारबंद बदमाशों का उत्पात, युवक पर हमला कर फैलाई दहशत; पीछा करने पर पलटी कार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी Published by: बूँदी ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 02:37 PM IST
सार
राजस्थान के बूंदी जिले के दबलाना कस्बे में कार सवार युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते शैलू नागर पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों का पीछा किया तो ठीकरदा गांव के पास उनकी कार पलट गई। आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए।
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विस्तार
दिवाली के त्योहार के बीच बूंदी जिले के दबलाना कस्बे में हथियारबंद युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। स्विफ्ट कार में सवार होकर आए चार से पांच युवकों ने कथित तौर पर पुरानी रंजिश के चलते शैलू नागर पर हमला कर दिया। हमलावरों के पास तमंचे और धारदार हथियार होने की बात सामने आई है। युवक के साथ मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। वारदात के बाद भाग रहे आरोपियों का ग्रामीणों ने पीछा किया। इस दौरान ठीकरदा गांव के पास उनकी कार पलट गई, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुरानी रंजिश में युवक को बनाया निशाना
जानकारी के मुताबिक, चार से पांच युवक स्विफ्ट कार में सवार होकर दबलाना कस्बे के बाजार में पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते शैलू नागर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक को संभलने का मौका नहीं मिला। हमलावरों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और हथियार भी लहराए। इससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।
घायल युवक बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती
हमले में शैलू नागर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
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ग्रामीणों ने पीछा किया तो पलटी कार
हमला करने के बाद आरोपी स्विफ्ट कार से बूंदी की ओर भाग निकले। इस बीच घटना से नाराज ग्रामीणों ने अपनी गाड़ियों से उनका पीछा शुरू कर दिया। खुद को घिरता देख कार सवारों ने रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान ठीकरदा गांव के नजदीक पुलिया के मोड़ पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
कार छोड़कर फरार हुए आरोपी
पीछा कर रहे ग्रामीण जब पलटी हुई कार के पास पहुंचे, उससे पहले ही आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो चुके थे। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ नहीं आए। पुलिस अब कार और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
चेतन और गब्बर नामजद, अन्य की तलाश जारी
दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि रात करीब 10 बजे हुई घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में चेतन और गब्बर को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है।
हथियारों की सूचना की भी जांच कर रही पुलिस
थाना प्रभारी के अनुसार, हमलावरों के पास हथियार होने की सूचना की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। त्योहार के दौरान बाजार में हुई इस वारदात के बाद कस्बे में नाराजगी का माहौल है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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पुरानी रंजिश में युवक को बनाया निशाना
जानकारी के मुताबिक, चार से पांच युवक स्विफ्ट कार में सवार होकर दबलाना कस्बे के बाजार में पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते शैलू नागर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक को संभलने का मौका नहीं मिला। हमलावरों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और हथियार भी लहराए। इससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।
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घायल युवक बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती
हमले में शैलू नागर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
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ग्रामीणों ने पीछा किया तो पलटी कार
हमला करने के बाद आरोपी स्विफ्ट कार से बूंदी की ओर भाग निकले। इस बीच घटना से नाराज ग्रामीणों ने अपनी गाड़ियों से उनका पीछा शुरू कर दिया। खुद को घिरता देख कार सवारों ने रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान ठीकरदा गांव के नजदीक पुलिया के मोड़ पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
कार छोड़कर फरार हुए आरोपी
पीछा कर रहे ग्रामीण जब पलटी हुई कार के पास पहुंचे, उससे पहले ही आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो चुके थे। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ नहीं आए। पुलिस अब कार और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
चेतन और गब्बर नामजद, अन्य की तलाश जारी
दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि रात करीब 10 बजे हुई घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में चेतन और गब्बर को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है।
हथियारों की सूचना की भी जांच कर रही पुलिस
थाना प्रभारी के अनुसार, हमलावरों के पास हथियार होने की सूचना की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। त्योहार के दौरान बाजार में हुई इस वारदात के बाद कस्बे में नाराजगी का माहौल है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।