बूंदी: हथियारबंद बदमाशों का उत्पात, युवक पर हमला कर फैलाई दहशत; पीछा करने पर पलटी कार

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जानकारी के मुताबिक, चार से पांच युवक स्विफ्ट कार में सवार होकर दबलाना कस्बे के बाजार में पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते शैलू नागर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से युवक को संभलने का मौका नहीं मिला। हमलावरों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और हथियार भी लहराए। इससे बाजार में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।हमले में शैलू नागर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।हमला करने के बाद आरोपी स्विफ्ट कार से बूंदी की ओर भाग निकले। इस बीच घटना से नाराज ग्रामीणों ने अपनी गाड़ियों से उनका पीछा शुरू कर दिया। खुद को घिरता देख कार सवारों ने रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान ठीकरदा गांव के नजदीक पुलिया के मोड़ पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई।पीछा कर रहे ग्रामीण जब पलटी हुई कार के पास पहुंचे, उससे पहले ही आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो चुके थे। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ नहीं आए। पुलिस अब कार और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि रात करीब 10 बजे हुई घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में चेतन और गब्बर को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है।थाना प्रभारी के अनुसार, हमलावरों के पास हथियार होने की सूचना की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। त्योहार के दौरान बाजार में हुई इस वारदात के बाद कस्बे में नाराजगी का माहौल है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।