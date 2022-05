{"_id":"62833cc00dfd1b2dae0d46e8","slug":"bikaner-road-accident-collision-between-a-bus-and-truck-two-died-and-many-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bikaner Road Accident: सवारियों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर, दो की मौत, 21 घायल ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: रोमा रागिनी Updated Tue, 17 May 2022 11:44 AM IST