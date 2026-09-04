भरतपुर: जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक की मौत; ट्रैक्टर से कुचलकर चार घायल

डीग जिले में पुराने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई और ट्रैक्टर से हमला किया गया। फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मामला डीग जिले के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के डावक गांव का है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी पांच भाई दाताराम, राजजो, रगवार, महावीर और मुखराम नोहरे में बनी कोठरी में बैठे हुए थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के रामेश्वर, मुकुट सहित करीब 30-35 लोग ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे और हमला करना शुरू कर दिया।बताया जा रहा है कि इसी दौरान आरोपी पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। गोली मुखराम के मुंह में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई फायरिंग के बाद चारों भाई जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। आरोप है कि रामेश्वर, मुकुट सहित अन्य लोगों ने उनका पीछा कर उन्हें घेर लिया और ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया, जिससे चार लोग घायल हो गए।घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से ट्रैक्टर बरामद कर लिया है। मृतक मुखराम के शव का सीकरी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।वहीं, घटना में घायल चार लोगों को भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने फायरिंग और मारपीट की घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।बताया जा रहा है कि मृतक मुखराम की जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले करीब एक साल से विवाद चल रहा था। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।