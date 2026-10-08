भरतपुर: 35 हजार रुपये रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, डॉक्टर भी हिरासत में

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पीड़ित परिवादी ने नदबाई थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। परिवादी को अपने परिजनों की चोटों का मेडिकल मुआयना नदबई के राजकीय चिकित्सालय में कराना था। आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में हैवी एमएलसी बनाने के बदले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशिकांत शर्मा अपने दलाल त्रिलोकचंद्र शर्मा के माध्यम से 35 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। शिकायत पर एसीबी की धौलपुर चौकी ने गोपनीय सत्यापन कराया। सत्यापन में 35 हजार रुपये मांगने की पुष्टि होने पर जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।एसीबी भरतपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश मीणा के मार्गदर्शन और धौलपुर चौकी के पुलिस उप अधीक्षक प्रेमचंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। टीम ने दलाल को रिश्वत लेते पकड़ा और उसकी पैंट की जेब से 35 हजार रुपये की रकम बरामद की।एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव तथा पुलिस महानिरीक्षक एस. परमिला के निर्देशन में टीम दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। एसीबी ने आमजन से अपील की है कि वे टोल फ्री नंबर 1064 तथा वॉट्सऐप नंबर 9413502834 पर संपर्क करके रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराएं।