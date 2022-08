Rajasthan: प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा, आज भी तेज बारिश की चेतावनी

राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बरसात से प्रदेश के तीन जिलों झालावाड़, धौलपुर और बारां में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया है। इधर, मौसम विभाग ने आज मंगलवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

#WATCH | Flood situation in Kota as heavy rainfall continues to lash this region in Rajasthan; Relief and rescue operation underway pic.twitter.com/ShAa9p1DGo