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Good Morning Quotes

Good Morning Quotes

									इंतजार मत करिए। सही समय कभी नहीं आएगा।
								
									कठिन परिश्रम का कोई
विकल्प नहीं है।
								
									आज जो आप कर रहे हैं, वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा।
								
									“दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है..
खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख,
तू भी एक सिकंदर है।”
शुभ प्रभात
								
									दोस्त की दोस्ती से ज़िन्दगी सुनहरी होती है,
साथ उसके हर आस पूरी होती है,
मिले दोस्त ऐसा समझ जाए दिल की बात,
फिर कहाँ कोई भी बात ज़रूरी होती है।
Good Morning…
								
									सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा की हम कर सकते हैं।
निकोस कजंतजकिस
								
									अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो यही सफलता की पूंजी है।
- स्वामी विवेकानंद
								
									गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है।
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