दोस्त की दोस्ती से ज़िन्दगी सुनहरी होती है,

साथ उसके हर आस पूरी होती है,

मिले दोस्त ऐसा समझ जाए दिल की बात,

फिर कहाँ कोई भी बात ज़रूरी होती है।

Good Morning…