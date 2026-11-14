Mohali News: चोरों ने सेक्टर-102 बिजनेस पार्क से 300 किलो तांबा दो घंटे में चोरी किया

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ट्रांसफॉर्मर बनाने वालों के अनुसार, 500 केवीए का ट्रांसफॉर्मर खोलने में आमतौर पर आठ से दस घंटे लगते हैं। हालांकि, चोरों ने कथित तौर पर यह काम सिर्फ दो घंटे में पूरा कर लिया। आईटी सिटी पुलिस स्टेशन सेक्टर-83 के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संदीप सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि चोरों ने ट्रांसफॉर्मर तोड़कर उसकी तांबा फिटिंग चुरा ली है। शिकायत दर्ज कर ली गई है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। चोरों ने इतनी कम अवधि में भारी ट्रांसफॉर्मर को खोलकर तांबा चुरा लिया। ट्रांसफॉर्मर निर्माताओं का कहना है कि इस तरह के उपकरण को खोलने में आठ से दस घंटे का समय लगता है। चोरों द्वारा यह काम दो घंटे में पूरा करना जांच का विषय है। पुलिस इस पहलू की गहराई से जांच कर रही है।पुलिस जांच और कार्रवाईसुरक्षा अधिकारी हरबंस सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि बिजनेस पार्क लगभग 50 एकड़ में फैला है, जहां एक वाणिज्यिक परियोजना बननी थी। इसी जगह पर लगे ट्रांसफॉर्मर को चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ट्रांसफॉर्मर को तोड़ने से पहले बिजली की आपूर्ति काटी गई थी या नहीं। जांचकर्ताओं को संदेह है कि चोरों ने चोरी किए गए 300 किलोग्राम तांबे को ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया होगा। संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा की जा रही है।