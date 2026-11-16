Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The fervor of the Chhath festival in Guru Nanak Enclave

Mohali News: गुरुनानक एन्क्लेव में छठ महापर्व का उल्लास

Mon, 16 Nov 2026 02:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
The fervor of the Chhath festival in Guru Nanak Enclave
जीरकपुर। ढकोली के गुरुनानक एन्क्लेव में महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर रे परिवार ने अपने निवास स्थान पर छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया। धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में प्रेम, पारिवारिक एकता और सामाजिक सौहार्द की खूबसूरत झलक देखने को मिली। भाजपा पंजाब की प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकारिणी सदस्य मनीषा सौरब ने परिवार की मेहमान नवाजी और आत्मीय व्यवहार की सराहना की। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह त्याग, तपस्या, अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। यह पर पारिवारिक एकता और आपसी प्रेम को भी दर्शाता है। ऐसे पर्व समाज में भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed