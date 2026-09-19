फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The agitation for the reinstatement of Sukhmani School employees continues for the fifth day; a deadline has been set for Monday

Mohali News: सुखमनी स्कूल कर्मचारियों की बहाली का मोर्चा पांचवें दिन भी जारी, सोमवार तक का दिया समय

Sat, 19 Sep 2026 01:54 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
The agitation for the reinstatement of Sukhmani School employees continues for the fifth day; a deadline has been set for Monday
डेराबस्सी। सुखमनी इंटरनेशनल स्कूल के कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर चल रहा मोर्चा शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एसडीएम डेराबस्सी की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन और यूनियन नेताओं के बीच एक बैठक हुई।
विज्ञापन




बैठक में स्कूल प्रबंधन ने मामले के समाधान के लिए सोमवार तक का समय मांगा, जिसे यूनियन ने स्वीकार कर लिया। भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) और ट्रेड यूनियनों द्वारा यह दिन-रात का मोर्चा लगाया गया है। कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं ने बताया कि प्रबंधन ने समाधान का भरोसा दिया है। भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) के राज्य उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह अमलाला ने कहा कि सोमवार तक कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो विभिन्न जत्थेबंदियां आगे की कार्रवाई तय करेंगी। उन्होंने प्रबंधन के आश्वासन के बाद ही समय देने की बात कही।
विज्ञापन




मोर्चे में शामिल लोग

इस प्रदर्शन में पंजाब एटक के राज्य उपाध्यक्ष विनोद चुघ सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्कूल कर्मचारी भी मोर्चे में मौजूद रहे। कर्मचारियों के परिवारों की महिलाएं और विभिन्न जत्थेबंदियों के सदस्य भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। यह मोर्चा दिन-रात जारी है, जिसमें लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed