Mohali News: सुखमनी स्कूल कर्मचारियों की बहाली का मोर्चा पांचवें दिन भी जारी, सोमवार तक का दिया समय

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बैठक में स्कूल प्रबंधन ने मामले के समाधान के लिए सोमवार तक का समय मांगा, जिसे यूनियन ने स्वीकार कर लिया। भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) और ट्रेड यूनियनों द्वारा यह दिन-रात का मोर्चा लगाया गया है। कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं ने बताया कि प्रबंधन ने समाधान का भरोसा दिया है। भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) के राज्य उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह अमलाला ने कहा कि सोमवार तक कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो विभिन्न जत्थेबंदियां आगे की कार्रवाई तय करेंगी। उन्होंने प्रबंधन के आश्वासन के बाद ही समय देने की बात कही।मोर्चे में शामिल लोगइस प्रदर्शन में पंजाब एटक के राज्य उपाध्यक्ष विनोद चुघ सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्कूल कर्मचारी भी मोर्चे में मौजूद रहे। कर्मचारियों के परिवारों की महिलाएं और विभिन्न जत्थेबंदियों के सदस्य भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। यह मोर्चा दिन-रात जारी है, जिसमें लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।