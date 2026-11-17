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जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोहाली पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशों पर यह पहल कर रही है। यह ''सुरक्षित बचपन अभियान'' के तहत किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी शिक्षा) प्रेम मित्तल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। खरड़ ब्लॉक के 200 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक सरकारी और निजी स्कूल से दो-दो शिक्षक इसमें शामिल होंगे। प्रशिक्षण आज सरकारी हाई स्कूल, मौली बैदवाण में आयोजित होगा। स्कूलों द्वारा गूगल शीट में पहले ही नामित किए गए शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।प्रशिक्षण का उद्देश्यप्रशिक्षण में शिक्षकों को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले पॉक्सो एक्ट-2012 की जानकारी दी जाएगी। उन्हें साइबर अपराधों और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव संबंधी जानकारी भी मिलेगी। इसका लक्ष्य शिक्षकों को विद्यार्थियों को सुरक्षित व्यवहार सिखाने के लिए तैयार करना है। शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन सतर्कता और किसी भी गलत गतिविधि की स्थिति में उचित सहायता लेने का मार्गदर्शन देंगे।