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संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। गमाडा सेक्टर-77 स्थित पार्क में बच्चों के लिए नए प्ले-वे और लैंडस्केप फीचर विकसित करेगा। इस परियोजना पर 10.26 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। यह पहल शहर के पार्कों को लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। गमाडा द्वारा पार्क में बच्चों की गतिविधियों और सुंदरता बढ़ाने के लिए विकास कार्य कराया जाएगा। इसके तहत नई सुविधाएं स्थापित की जाएंगी और उन्हें बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। इससे आसपास रहने वाले परिवारों और बच्चों को घर के नजदीक मनोरंजन की जगह मिलेगी। पार्क की मौजूदा सुविधाओं में भी सुधार आने की उम्मीद है। परियोजना में सुविधाओं के रखरखाव का भी प्रावधान किया गया है। काम पूरा होने के बाद संबंधित ठेकेदार को एक साल तक इन सुविधाओं की देखभाल करनी होगी। यह प्रावधान नई सुविधाओं के खराब होने की आशंका को कम करेगा। यह विकास कार्य बच्चों की गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे पार्क की सुंदरता भी बढ़ेगी। स्थानीय निवासियों को खाली समय बिताने के लिए एक बेहतर स्थान मिलेगा। गमाडा का यह कदम शहर के पार्कों को केवल हरियाली तक सीमित न रखकर उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए बेहतर बनाने की दिशा में है।

परियोजना पर 10.26 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, यह लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाई जाएगी