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मोहाली/जीरकपुर। बलटाना के एकता विहार स्थित एसबीआई एटीएम में दो युवकों ने पैसे निकालने में मदद करने के बहाने रीना का डेबिट कार्ड बदल लिया और खाते से 70 हजार रुपये निकाल लिए। घटना 20 नवंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे की है। गुरुनानक नगर निवासी रीना एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रही थी। इसी दौरान दो युवकों ने मदद के बहाने उसका कार्ड बदल दिया। रात करीब नौ बजे खाते से पैसे निकलने के मैसेज आए। अगले दिन बैंक में जांच कराने पर कार्ड बदले जाने का पता चला। पीड़िता ने मोहाली साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।