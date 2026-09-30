Mohali News: नयागांव में रेहड़ी-फड़ी वालों का विरोध, पांच सदस्यीय समिति बनेगी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:21 AM IST
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नयागांव। नगर परिषद की लगातार कार्रवाई के विरोध में रेहड़ी-फड़ी संचालकों ने मंगलवार को खरड़ हलका इंचार्ज परमिंदर सिंह गोल्डी से मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा और व्यवस्थित स्थान की मांग की। इस मामले में गोल्डी ने पांच सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
संचालकों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उनकी रेहड़ियां जब्त कर ली जाती हैं। इससे उनकी रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने और कारोबार के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की। पूर्व पार्षद अमनदीप कौर ने भी रेहड़ी संचालकों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रेहड़ियां हटाने के लिए सफाई कर्मचारियों का उपयोग हो रहा है। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। अमनदीप कौर ने कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी की मांग की।
समाधान की दिशा में पहल
परमिंदर सिंह गोल्डी ने नगर परिषद के ईओ विजय जिंदल को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर सामान बेचने वालों को बेवजह परेशान न किया जाए। गोल्डी ने रेहड़ी संचालकों से यातायात बाधित न करने की अपील भी की। उन्होंने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने को कहा। यह समिति प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखेगी और आगामी बैठक में समाधान पर चर्चा होगी।
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संचालकों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उनकी रेहड़ियां जब्त कर ली जाती हैं। इससे उनकी रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई रोकने और कारोबार के लिए जगह उपलब्ध कराने की मांग की। पूर्व पार्षद अमनदीप कौर ने भी रेहड़ी संचालकों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रेहड़ियां हटाने के लिए सफाई कर्मचारियों का उपयोग हो रहा है। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। अमनदीप कौर ने कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी की मांग की।
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समाधान की दिशा में पहल
परमिंदर सिंह गोल्डी ने नगर परिषद के ईओ विजय जिंदल को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर सामान बेचने वालों को बेवजह परेशान न किया जाए। गोल्डी ने रेहड़ी संचालकों से यातायात बाधित न करने की अपील भी की। उन्होंने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने को कहा। यह समिति प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखेगी और आगामी बैठक में समाधान पर चर्चा होगी।
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