सैनिटाइजर छिड़क लगाई आग : रक्षाबंधन पर जिंदगी की जंग हार गई किशोरी

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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। औद्योगिक क्षेत्र फेज-7 में सैनिटाइजर छिड़क कर आग लगाने के मामले में नाबालिग ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। रक्षाबंधन के दिन हुई इस घटना से परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने अब इस मामले में हत्या की धारा 103(1) जोड़ दी है। यह घटना 21 अगस्त को हुई थी, जब नाबालिग अपने ननिहाल जा रही थी। आरोप है कि परिचित दीपक कुमार उसे अपने घर ले गया, जहां उसके पिता के पहुंचने पर विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार, इसी विवाद की रंजिश में दीपक अपने परिवार के सदस्यों के साथ नाबालिग के घर पहुंचा। आरोप है कि घर की ऊपरी मंजिल पर नाबालिग पर सैनिटाइजर डालकर उसे आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसी किशोरी को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर बेहतर उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था।मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो गिरफ्त से हैं बाहरइलाज के दौरान बयान देने की स्थिति में आने पर नाबालिग ने दीपक कुमार को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार बताया था। थाना फेज-1 पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक कुमार निवासी बलौंगी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसके पिता रमेश और चाचा मोहन को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पहले बीएनएस की धाराओं 109, 74, 331, 124(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था। नाबालिग की मौत के बाद अब मामले की जांच हत्या की धारा के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं, मामले में नामजद मुख्य आरोपी दीपक के दो चचेरे भाई अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।कोट्सपीजीआई में नाबालिग की मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ दी है। मुख्य आरोपी पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। - सुखवीर सिंह, एसएचओ थाना फेज-1