Mohali News: बर्खास्त एआईजी राजजीत हुंदल को तीन दिन का और पुलिस रिमांड

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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजजीत हुंदल को तीन दिन के अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेज दिया। एएनटीएफ ने दलील दी कि कथित रिश्वत की रकम की बरामदगी अभी बाकी है। पांच दिन की पूछताछ के दौरान भी रकम बरामद नहीं हो सकी। हुंदल ने रकम के संबंध में अपेक्षित जानकारी नहीं दी। उसकी हिरासत रकम की बरामदगी और अन्य तथ्यों की जांच के लिए जरूरी है। यह मामला एएनटीएफ थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 138 से संबंधित है। यह मई 2023 में दर्ज हुई थी।मामले की पृष्ठभूमिगिरफ्तारी के बाद पहली पेशी पर भी एएनटीएफ ने पांच लाख रुपये की कथित रिश्वत की रकम बरामद करने को रिमांड का आधार बताया था। तब अदालत ने पांच दिन की हिरासत मंजूर की थी। जांच के दौरान एक डीएसपी सरकारी गवाह बन गया है। एएनटीएफ अब हुंदल से वादामाफ गवाह बने डीएसपी के बयानों पर पूछताछ कर रही है। राजजीत हुंदल को 24 सितंबर को पटियाला से गिरफ्तार किया गया था, वह करीब तीन साल से फरार था।