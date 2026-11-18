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कुल 22 लाख 37 हजार 347 रुपये के धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। ठगों ने वरिष्ठ नागरिक उधार कार्ड बनवाने का झांसा दिया। फर्जी चालान के संदेश भेजकर बैंक खातों और उधार कार्डों में सेंध लगाई। कुछ खातों से बिना अनुमति लाखों रुपये के लेनदेन भी किए गए। जांच अधिकारी कैलाश बहादुर ने बताया कि खरड़, ढकोली, जीरकपुर और मोहाली के निवासी इन मामलों में शिकार बने हैं। पुलिस बैंक लेनदेन, मोबाइल नंबर, संदिग्ध लिंक और अंकीय रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।ठगी के प्रमुख मामलेढकोली निवासी अशोक कुमार चौधरी ने फेसबुक पर उधार कार्ड का विज्ञापन देखकर 3.47 लाख रुपये गंवाए। अभिनव डांग के उधार कार्ड से फर्जी चालान संदेश के जरिये 1,17,067 रुपये उड़ा लिए गए, जब उनके फोन पर लगातार एक बार के पासवर्ड आने लगे थे। सेवानिवृत्त हरबंस सिंह बैंस के पंजाब नेशनल बैंक खाते से रातोंरात सात लाख रुपये निकाल लिए गए। किसान कुलजीत सिंह के खाते से तीन बार में 1.73 लाख रुपये की ठगी हुई। होटल कारोबारी गुरदीप सिंह बमराह के खाते से छह लाख रुपये का वास्तविक समय सकल निपटान लेनदेन किया गया।इन मामलों में खरड़, ढकोली, जीरकपुर और मोहाली के अलग-अलग इलाकों के निवासी शिकार बने हैं। साइबर क्राइम थाने में दर्ज इन पांच मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब बैंक ट्रांजेक्शन, मोबाइल नंबर, संदिग्ध लिंक और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। - कैलाश बहादुर, जांच अधिकारी थाना साइबर क्राइम मोहाली।