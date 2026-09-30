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Mohali News: दिल की बीमारी का बढ़ रहा खतरा, लक्षण दिखें तो न करें नजरअंदाज

Wed, 30 Sep 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:20 AM IST
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Rising risk of heart disease; do not ignore symptoms if they appear
मोहाली। बदलती जीवनशैली और खानपान की लापरवाही से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। विश्व हृदय दिवस पर मंगलवार को जिले की सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। इस वर्ष दिवस का थीम ‘अपने दिल का रखें ख्याल’ रखा गया है। सिविल सर्जन संगीता जैन ने दिल की बीमारियों के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और मोटापा इसके मुख्य कारक हैं।
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तंबाकू का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और असंतुलित खानपान भी जोखिम बढ़ाते हैं। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से रक्तचाप, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने की अपील की। संगीता जैन ने कहा कि सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या अत्यधिक थकान जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। चक्कर आना, अधिक पसीना आना या दर्द का बांह, कंधे, पीठ, गर्दन अथवा जबड़े तक फैलना भी गंभीर संकेत हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है।
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जागरूकता अभियान और बचाव के उपाय
इस अभियान के दौरान डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों और नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने संतुलित आहार अपनाने और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी। तंबाकू से दूरी बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया। ये उपाय दिल की बीमारियों से बचाव में सहायक हैं।
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