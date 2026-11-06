Mohali News: कंबाली रेलवे पुल-अंब साहिब कॉलोनी सड़क की मरम्मत शुरू

माई सिटी रिपोर्टरमोहाली। कंबाली रेलवे पुल से अंब साहिब कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत का काम वीरवार को शुरू हो गया। विधायक कुलवंत सिंह ने 20 लाख रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि 565 मीटर लंबी और 12 फुट चौड़ी सड़क पर 60 एमएम के पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। सड़क की खराब हालत के कारण बरसात में लोगों को परेशानी होती थी। इसे डेढ़ महीने में पूरा कर यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य है।विधायक ने बताया कि इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र और बच्चों के टीकाकरण के लिए कमरे भी बनाए जा रहे हैं। इस पर 20 लाख रुपये खर्च होंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर हरपाल सिंह चन्ना, सरपंच गुरमुख सिंह, धीरज कुमार गोरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।