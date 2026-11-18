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सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ प्रस्तावित जगह का दौरा किया। रामगढ़ भूड्डा गांव में नए एसटीपी के निर्माण के लिए करीब चार एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। अधिकारियों की ओर से अगले सप्ताह तक निर्माण संबंधी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सिंहपुरा गांव में पहले से स्थापित 17 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी की क्षमता बढ़ाकर 23 एमएलडी करने की भी योजना है। दोनों परियोजनाएं पूरी होने के बाद शहर को कुल 73 एमएलडी क्षमता की सीवरेज ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध होगी।नई परियोजनाओं का विवरणरामगढ़ भूड्डा गांव में 50 एमएलडी क्षमता का नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होगा। इसके लिए लगभग चार एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। सिंहपुरा गांव में मौजूदा 17 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी को 23 एमएलडी तक बढ़ाया जाएगा। इन परियोजनाओं से शहर की कुल सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता 73 एमएलडी हो जाएगी। निर्माण प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है।मौजूदा प्लांट की स्थिति और निर्देशदौरे के दौरान अध्यक्ष डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया ने बताया कि शहर में मौजूदा 17 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी की हालत काफी खराब है। प्लांट में बड़ी मात्रा में गाद जमा हो चुकी है, जिससे इसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को प्लांट की सफाई करवाने और व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी और सीवरेज की समस्या को देखते हुए नई क्षमता विकसित करना जरूरी है। इस दौरान सीवरेज बोर्ड के एक्सईएन जुगल किशोर और एसडीओ लवकेश कुमार भी मौजूद रहे।