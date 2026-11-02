Mohali News: थार की टक्कर से घायल व्यक्ति को मिलेगा 1.33 लाख रुपये मुआवजा

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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दी है। मोहाली में थार की टक्कर से घायल हुए व्यक्ति को ट्रिब्यूनल ने 1 लाख 33 हजार 580 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसा थार चालक की लापरवाही से हुआ था। ऐसे में वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं। बीमा कंपनी को वाहन मालिक की ओर से मुआवजे का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही मुआवजे पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। 9 दिसंबर 2024 को हुआ था हादसा, कंधे की हड्डी टूट गई थीयाचिकाकर्ता सुखविंदर सिंह के अनुसार, 9 दिसंबर 2024 को थार की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसे के बाद उन्हें श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब अस्पताल सोहाना में भर्ती करवाया गया। इसके बाद राजपुरा के लाइफ केयर अस्पताल में उनका इलाज चला। यहां उनके बाएं हाथ के कंधे के पास की हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण ऑपरेशन किया गया और इंटरलॉकिंग इंट्रामेडुलरी नेलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई।25 दिन बाद दर्ज हुई थी एफआईआरहादसे के करीब 25 दिन बाद 3 जनवरी 2025 को थाना सोहाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के एएसआई हरविंदर सिंह ने ट्रिब्यूनल में बताया कि थार को सोनम नरूला चला रही थीं और उन्हें बाद में मामले में आरोपी के तौर पर नामजद किया गया। पुलिस के अनुसार, चालक पूछताछ के लिए थाने नहीं पहुंची थी और वाहन मालिक वरुण नरूला ने भी वाहन पेश नहीं किया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने घायल के बयान और पुलिसकर्मी की गवाही को विश्वसनीय माना। देरी को भी इलाज के चलते उचित बताया।बीमा कंपनी नहीं साबित कर सकी पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघनबीमा कंपनी ने चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज पर सवाल उठाए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल में इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया। रिकॉर्ड के अनुसार, चालक का लाइसेंस 2031 तक वैध था और वाहन का बीमा हादसे के समय प्रभावी था।इस तरह तय किया गया मुआवजा- अस्पताल और दवाइयां का खर्च -53,580-विशेष आहार और अटेंडेंट खर्च -30,000-आने-जाने का खर्च -20,000 -दर्द और परेशानी -30,000-कुल -1,33,580ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि स्थायी या अस्थायी दिव्यांगता के संबंध में कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं आया, इसलिए भविष्य की आय के नुकसान के लिए अलग से मुआवजा नहीं दिया गया।