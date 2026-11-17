मोहाली। लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 100 से अधिक मरीज ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं। इन मरीजों के लिए समय पर डोनर मिलना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में अब तक पांच लिवर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। प्रत्यारोपण की उम्मीद में कई राज्यों के मरीज मोहाली पहुंच रहे हैं। इनमें पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार शामिल हैं। संस्थान के निदेशक वीरेंद्र सिंह के अनुसार, अधिकतर मामलों में परिवार के सदस्य ही जीवित डोनर बनते हैं। निर्धारित मेडिकल जांच के बाद परिवार का सदस्य अपने लिवर का एक हिस्सा दान कर सकता है। हालांकि, हर मरीज के लिए उपयुक्त जीवित डोनर मिलना संभव नहीं होता है। ऐसे में ब्रेन डेड मरीजों का अंगदान उन लोगों के लिए नई उम्मीद है। यह उन मरीजों के लिए है, जिन्हें लिवर की जरूरत है। वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि ब्रेन डेड मरीज के परिजन सहमति दें तो अंगों का दान संभव है। इससे लिवर की जरूरत वाले दूसरे मरीज को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने अंगदान को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। संवादअंगदान के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने की जरूरतजरूरतमंद मरीजों के लिए अंगदान की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। कई बार परिवार में उपयुक्त डोनर नहीं मिल पाता है। ऐसे में ब्रेन डेड मरीजों का अंगदान जीवनदान साबित हो सकता है। लोगों को अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने की जरूरत है। इससे ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे मरीजों को समय पर मदद मिल सकेगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में 100 से अधिक मरीज प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में हैं। इनमें कई राज्यों के मरीज शामिल हैं। डोनर की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।