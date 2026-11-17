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संवाद न्यूज एजेंसीजीरकपुर। दियालपुरा गांव में शुरू हुए आयुष अस्पताल को करीब डेढ़ माह हो चुका है। यहां अभी तक डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों से बुलाए गए डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल एक अक्तूबर को शुरू हुआ था। पहले महीने 298 मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे। नवंबर में अब तक करीब 100 मरीज ओपीडी में आ चुके हैं। 28 अक्तूबर 2026 को अस्पताल में एक स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया था। इसमें 80 लोगों ने अपनी जांच करवाई थी। स्थायी डॉक्टरों की भर्ती न होने से लोगों में निराशा है। लोगों का कहना है कि 10 बेड और 25 डॉक्टरों की नियुक्ति के दावों के बावजूद केवल तीन डॉक्टर ही तीन शिफ्टों में ड्यूटी दे रहे हैं। ये डॉक्टर दूसरे अस्पतालों में तैनात हैं। वे समय निकालकर यहां सेवाएं देने आते हैं, जिससे उनके मूल अस्पतालों की ओपीडी भी प्रभावित होती है।स्टाफ की कमी और सुरक्षा का अभावअस्पताल में डॉक्टरों के साथ-साथ अन्य जरूरी स्टाफ की भी कमी है। यहां न तो दर्जा चार कर्मचारी तैनात हैं और न ही कोई सुरक्षा कर्मी। पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी एक चौकीदार के भरोसे है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल शुरू करते समय पर्याप्त डॉक्टर, कर्मचारी और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना जरूरी है। लोगों ने अस्पताल के रखरखाव पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देखभाल की कमी के कारण नए बने अस्पताल की दीवारों और कमरों में सीलन आने लगी है। कई जगहों पर पेंट भी उखड़ने लगा है। मेडिकल स्टोर के लिए बनाई गई दुकानों में भी लोगों ने रहने का इंतजाम कर रखा है। यह स्थिति अस्पताल की अव्यवस्था को दर्शाती है।अधिकारियों का आश्वासन और लोगों की मांगलोगों ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति जल्द की जाए। इसके साथ ही मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल के रखरखाव के लिए भी उचित प्रबंध किए जाएं। आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक रमन कुमार का कहना है कि डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही अस्पताल में स्टाफ की कमी सहित सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।