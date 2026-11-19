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मोहाली। डेराबस्सी में दस ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई नीटू को मोहाली की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 32 दिन की कैद की सजा सुनाई, जो वह पहले ही हिरासत में बिता चुकी थी। अदालत ने नीटू पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। नीटू ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। विशेष अदालत के जज हरदीप सिंह ने 18 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, डेराबस्सी पुलिस ने 21 जून 2024 को नीटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दस ग्राम हेरोइन बरामद की थी। महिला ने सजा पर बहस के दौरान परिवार की अकेली कमाने वाली होने का हवाला देते हुए नरमी की अपील की थी। अदालत ने बरामदगी की मात्रा को गैर-वाणिज्यिक श्रेणी में माना।