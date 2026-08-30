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Mohali News: पीजी में घुसकर मजदूर परिवार पर हमला, 30 पर मामला दर्ज

Sun, 30 Aug 2026 02:07 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:07 AM IST
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Laborer's family attacked after intruders enter PG; case registered against 30 people
जीरकपुर। बलटाना के एप्पल कॉम्प्लेक्स स्थित एक पीजी में मजदूर परिवार पर हमला किया गया है। आरोप है कि करीब 25-30 लोगों ने लोहे की रॉड और लाठियों से परिवार के सदस्यों को पीटा। पुलिस ने गुरदीप सिंह सैनी समेत 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी सुनीता रावत (26) ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति कैलाश के साथ पीजी में रहती है। 25 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे गुरदीप सिंह सैनी, गणेश, कार्तिक और अन्य लोग उनके कमरे में घुस आए। सुनीता का आरोप है कि आरोपियों ने परिवार को घेरकर मारपीट शुरू कर दी। गुरदीप सिंह सैनी ने लोहे की रॉड से सुनीता के सिर पर वार किया। अन्य आरोपियों ने उसके पति, मां, बहनों और जीजा के साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।
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विवाद और पुलिस कार्रवाई
सुनीता ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला था। महिला की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 115(2), 126(2), 351(2), 190 और 191(3) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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