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ये आरोपी अवैध हथियार और गोला-बारूद जुटाकर वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। आरोपियों को इस काम के लिए कथित तौर पर फंडिंग भी मिली थी। पुलिस से बचने के लिए वे खरड़ स्थित नूर विला के फ्लैट नंबर-2ए में छिपे हुए थे। एसएसओसी ने असलहा एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।17 नवंबर को एसएसओसी की टीम खरड़-रोपड़ रोड पर खुफिया ड्यूटी पर तैनात थी। शाम करीब सवा सात बजे एक मुखबिर ने सब इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह को अहम जानकारी दी। मुखबिर ने बताया कि युवक मोहाली में टारगेट किलिंग करने की फिराक में हैं। उन्हें इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी मिल चुकी है। जांच अधिकारी जगदीप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पुख्ता पाई गई।खुफिया सूचना में जसकरन सिंह, दिश्व सिंह और वंश बसी के नाम सामने आए हैं। जसकरन सिंह रूपनगर जिले के गांव भटोली का निवासी है। दिश्व सिंह अमृतसर की संधू कॉलोनी से है, जबकि वंश बसी हिमाचल प्रदेश के ऊना से है। पुलिस के अनुसार, ये तीनों अपने अज्ञात साथियों के साथ इस गतिविधि में शामिल थे। अलग-अलग जिलों और राज्यों से जुड़े इन युवकों का एक ही ठिकाने पर छिपकर रहना जांच का अहम पहलू है।एसएसओसी ने बीएनएस की धारा 61(2) और असलहा एक्ट 1959 की धारा 25(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में अब यह पता लगाया जाएगा कि आरोपियों ने अवैध हथियार और गोला-बारूद कहां से हासिल किए। उन्हें फंडिंग किसने उपलब्ध करवाई और मोहाली में उनका संभावित निशाना कौन था। उनके साथ जुड़े अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एसएसओसी इस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है।