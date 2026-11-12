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Mohali News: पंचमुखी शिव मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाया गोवर्धन पूजा पर्व

Thu, 12 Nov 2026 02:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:29 AM IST
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Govardhan Puja festival celebrated with devotion at Panchmukhi Shiva Temple
श्रद्धालुओं के लिए कढ़ी-चावल का लंगर लगाया
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
नयागांव। मुख्य बाजार स्थित प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर में गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह नौ बजे आयोजित पूजा में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भगवान श्री गोवर्धन महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं के लिए कढ़ी-चावल का लंगर लगाया गया। मंदिर के प्रधान राजकुमार फौजी ने बताया कि 15 नवंबर को मंदिर परिसर में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए छठ व्रतियों की सुविधा हेतु विशेष तालाब का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं, 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ करवाया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
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