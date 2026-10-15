Mohali News: एक्टिवा को पीछे से गाड़ी ने मारी टक्कर, पिता की मौत

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मजाट चौकी से मिली जानकारी के अनुसार, गोल्डी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता सुरिंदर कुमार को एक्टिवा पर झंजेड़ी स्थित उनके काम पर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई एक गाड़ी ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसके पिता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। विज्ञापन



राहगीरों की मदद से घायल सुरिंदर कुमार को सोहाना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का खरड़ के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन

मजाट चौकी से मिली जानकारी के अनुसार, गोल्डी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता सुरिंदर कुमार को एक्टिवा पर झंजेड़ी स्थित उनके काम पर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई एक गाड़ी ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसके पिता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों की मदद से घायल सुरिंदर कुमार को सोहाना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का खरड़ के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

खरड़। खरड़-चुन्नी सड़क पर गांव झंजेड़ी के पास एक्टिवा और गाड़ी की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरिंदर कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के बेटे गोल्डी के बयानों पर गाड़ी चालक दपिंदर जौहड़ निवासी सिरसा, हरियाणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।