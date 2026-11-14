Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Elderly man killed after being hit by a Fortuner; driver remains at large

Mohali News: फॉर्च्यूनर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, चालक गिरफ्त से बाहर

Sat, 14 Nov 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Elderly man killed after being hit by a Fortuner; driver remains at large
मोहाली। फेज-7 में रात के समय सैर कर रहे 74 वर्षीय बहादुर लाल शर्मा को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। यह घटना रात करीब 11 बजे चावला पेट्रोल पंप के पास हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग सड़क पर जा गिरे। फॉर्च्यूनर चालक घायल बहादुर लाल शर्मा को सिविल अस्पताल फेज-6 ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। मटौर थाना पुलिस ने मृतक के बेटे राजेश शर्मा की शिकायत पर अज्ञात फॉर्च्यूनर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को हादसे में शामिल गाड़ी का नंबर मिल गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed