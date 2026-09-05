Mohali News: मलबा फेंकने वाले पर निगम का एक्शन, वीडियो वायरल, मामला पुलिस को सौंपा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:44 AM IST
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मोहाली। सेक्टर-71 में मलबा फेंकने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई की है। निगम टीम ने मौके से मलबा फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़कर मटौर पुलिस के हवाले कर दिया है। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने कहा कि शहर की सुंदरता और सफाई से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर मोहाली में विशेष सफाई अभियान चल रहा है। यह अभियान सात दिन तक युद्धस्तर पर चलाया जाएगा। निगम ने ऐसे कई स्थानों की पहचान की है जहां चोरी-छिपे कूड़ा और मलबा फेंका जाता है। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। मेयर ने शहरवासियों से सार्वजनिक स्थानों पर मलबा या कूड़ा फेंकने वालों की सूचना देने की अपील की है। निगम ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
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