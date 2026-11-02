Mohali News: खरड़ में भाजपा प्रत्याशी के बैनर फाड़ने पर विवाद

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वर्मा ने कहा कि शहर में उनके बैनर निजी संपत्ति मालिकों की सहमति से लगाए गए थे। इसके बावजूद नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा उन्हें फाड़ना अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में उनकी मजबूत दावेदारी से घबराकर आम आदमी पार्टी सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। वर्मा ने सवाल उठाया कि निजी संपत्तियों पर लगे उनके बैनरों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि सरकारी संपत्तियों पर लगे आप के पोस्टर नहीं हटाए गए। वकील समुदाय ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। एडवोकेट गीतांजलि बाली ने कहा कि वह इस मामले में नगर परिषद को औपचारिक नोटिस भेजेंगी। एडवोकेट चरणजीत कुमार ने भी इस कार्रवाई को निंदनीय बताया।आदेश और जवाबदेही की मांगएनके वर्मा ने नगर परिषद से बैनर फाड़ने के आदेश सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने इसके कानूनी आधार को भी स्पष्ट करने को कहा है। वर्मा ने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई। उनका कहना है कि निजी संपत्ति पर लगे बैनरों को हटाना गलत है। इस मामले में उचित कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।कोटकर्मचारियों पर बैनर फाड़ने आरोप पूरी तरह निराधार हैं, क्योंकि नगर काउंसिल की ओर से अभी तक बैनर या बोर्ड हटाने का कोई अभियान नहीं चलाया गया है। उन्होंने आम लोगों के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं से भी अपील की कि फ्लेक्स बोर्डों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि इनसे जहां प्रदूषण फैलता है, वहीं ये फ्लेक्स बोर्ड दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। -अशोक कुमार पथरिया, कार्यकारी अधिकारी, नगर काउंसिल खरड़