Mohali News: टहलने निकले बुजुर्ग को छोटे हाथी ने मारी टक्कर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:20 AM IST
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जीरकपुर। प्रीत कॉलोनी में टहलने निकले 64 वर्षीय रजनीश बरारा को एक छोटे हाथी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। यह घटना 17 जून की शाम करीब सवा 5 बजे हुई। टक्कर से रजनीश बरारा सड़क पर गिर गए। उनके बाएं हिस्से और चेहरे पर चोटें आईं। उन्होंने मौके पर ही वाहन की फोटो खींच ली, जिसमें नंबर पीबी-65-बीई-9374 दिख रहा था। राहगीरों की मदद से उन्हें संभाला गया। पीसीआर ने घायल को सीएच ढकोली में भर्ती कराया। अस्पताल से छुट्टी के बाद 19 जून को रजनीश बरारा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद वाहन चालक मोना के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है।
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