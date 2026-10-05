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मोहाली में चलती कार में लगी आग: चालक ने कूदकर बचाई जान, एयरपोर्ट रोड पर हादसा; राख हुई महिंद्रा टीयूवी

Mon, 05 Oct 2026 01:04 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

महिंद्र कुमार महिंद्रा टीयूवी लेकर एयरपोर्ट रोड से जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गाड़ी के इंजन की तरफ से धुआं निकलता दिखाई दिया। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और बाहर निकल गए। चालक के बाहर निकलते ही गाड़ी ने अचानक आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।

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Car catches fire while moving in Mohali Driver jumps out to save his life on Airport Road
चलती कार में लगी आग - फोटो : संवाद

विस्तार
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मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक चलती महिंद्रा टीयूवी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में सवार चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली।
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जानकारी के अनुसार महिंद्र कुमार महिंद्रा टीयूवी लेकर एयरपोर्ट रोड से जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गाड़ी के इंजन की तरफ से धुआं निकलता दिखाई दिया। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और बाहर निकल गए। चालक के बाहर निकलते ही गाड़ी ने अचानक आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।
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घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।
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उधर, जलती गाड़ी को देखने के लिए एयरपोर्ट रोड से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन धीमे कर दिए और कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। इससे सड़क पर यातायात प्रभावित होकर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर थाना सोहाना के एसएचओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और यातायात को सुचारू करवाया। पुलिस ने मौके पर स्थिति संभालते हुए वाहनों की आवाजाही सामान्य करवाई।
 
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