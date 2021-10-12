Mohali News: अजय शर्मा ने झटके पांच विकेट, अंडरडॉग्स ने फॉक्स-11 को छह विकेट से हराया

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मोहाली। अजय शर्मा की शानदार गेंदबाजी के दम पर अंडरडॉग्स ने स्पोर्ट्सवाला टी-20 वीकडे कप-2026 में फॉक्स-11 को छह विकेट से हरा दिया। सेक्टर-74ए स्थित बेस्ट क्रिकेट अकादमी में खेले गए मुकाबले में अजय ने चार ओवर में 19 रन देकर पांच विकेट चटकाए। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी फॉक्स-11 की टीम अंडरडॉग्स के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। अजय शर्मा ने शुरुआत से ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और लगातार विकेट हासिल किए। उनके साथ अन्य गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। फॉक्स-11 की पूरी टीम 16.2 ओवर में 95 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अंडरडॉग्स ने संभलकर शुरुआत की। बल्लेबाजों ने खराब गेंदों का फायदा उठाते हुए नियमित अंतराल पर रन जुटाए और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। टीम ने चार विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला छह विकेट से अपने नाम किया। अजय शर्मा की पांच विकेट की गेंदबाजी मुकाबले का मुख्य आकर्षण रही। उनकी गेंदबाजी के सामने फॉक्स-11 के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके। इसके बाद अंडरडॉग्स के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से खेलते हुए टीम को आसान जीत दिला दी।



स्पोर्ट्सवाला टी-20 वीकडे कप में फॉक्स-11 की टीम 95 रन पर सिमटी, अजय शर्मा बने मैन ऑफ द मैच