Mohali News: इंटरनेट-केबल की तारों का अंबार, शहर की सुंदरता पर हैं दाग

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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। शहर की खूबसूरती और व्यवस्थित विकास के दावों के बीच बिजली के खंभों पर लटकती तारें एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही हैं। शहर की मार्केटों से लेकर रिहायशी इलाकों तक बिजली के खंभे इंटरनेट, केबल और अन्य संचार सेवाओं की तारों से घिरे हुए हैं। कहीं तारों के गुच्छे खंभों पर उलझे हैं तो कहीं सड़क और फुटपाथ के ऊपर तक लटक रहे हैं। लंबे समय से बनी इस समस्या को लेकर लोग नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों के पास शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। शहर के फेज-2, 3बी2, फेज-5, फेज-7 और सेक्टर-70, 71 सहित कई इलाकों में बिजली के खंभों पर तारों की अव्यवस्थित व्यवस्था देखी जा सकती है। इंटरनेट और केबल कंपनियां अपनी सेवाओं के लिए लगातार नई तारें डाल रही हैं, लेकिन पुरानी और अनुपयोगी तारों को हटाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। इससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि लोगों को सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। नगर निगम और बिजली विभाग को संयुक्त रूप से सर्वे करवाकर ऐसी तारों को व्यवस्थित करवाना चाहिए। साथ ही इंटरनेट और केबल कंपनियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।लोगों की जुबानी, उनकी परेशानीमार्केट में बिजली के खंभों पर तारों के गुच्छे बने हैं। इससे बाजार की सुंदरता खराब हो रही है। संबंधित विभागों को इसकी नियमित जांच करनी चाहिए। यह लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। - राजन खन्ना, निवासी फेज 5रिहायशी इलाकों में भी तारें बेतरतीब ढंग से लटक रही हैं। शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा। जन प्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत कराया जा चुक है। - डॉ. भोला सिंह, निवासी फेज 2नई तारें डाल दी जाती हैं, लेकिन पुरानी और बेकार तारों को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है। -एसडी शर्मा निवासी फेज 7बिजली के खंभों पर तारों का जाल देखकर लोगों को चिंता होती है। विभागों को किसी हादसे से पहले व्यवस्था सुधारनी चाहिए। इस बारे में कई बार आगाह किया जा चुका है। - रेनू बाला, निवासी सेक्टर 120शहर में तारों की अव्यवस्थित समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों और बिजली विभाग के साथ तालमेल कर तारों को व्यवस्थित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। -सरबजीत सिंह समाना, मेयर, मोहाली